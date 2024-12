Scrubs, in sviluppo il reboot della serie tv

La serie tv ha finora visto nove stagioni, andate in onda prima su NBC e poi su ABC tra il 2001 e il 2010. Il cretore Bill Lawrence, secondo quanto riportato dai media americani specializzati, avrebbe avviato le prime fasi della preproduzione per una nuova serie con gli stessi protagonisti e le stesse ambientazioni

Dopo tanti rumor, il reboot di Scrubs è schierato ai blocchi di partenza. Secondo quanto riportato da Variety, il creatore e produttore della celebre serie americana Bill Lawrence avrebbe avviato le prime fasi di sviluppo per di un nuovo progetto collegato alle vecchie storie di J.D., Turk, Elliott e il bizzarro mondo dell’Ospedale Sacro Cuore. La nuova serie dovrebbe essere prodotta per ABC da 20th Television, parte della Walt Disney Company.

Potrebbe essere coinvolto il vecchio cast Sulla produzione, che è ancora alle primissime fasi, non ci sono ulteriori dettagli, ma è molto probabile che i membri del cast originale riprendano i loro ruoli. Zach Braff quindi tornerebbe nel caso a vestire il camice di J.D., Donald Faison infilarsi i guanti da chirurgo di Turk, Sarah Chalke ripercorrere le corsie come Elliot, Judy Reyes nel ruolo dell’infermiera Carla. Dalla nona e ultima stagione della serie originale sono passati 14 anni, quindi i fan troverebbero i personaggi ormai cresciuti, nel pieno delle loro carriere, probabilmente definitivamente impegnati nel ruolo di mentori e non più di giovani specializzandi. Leggi anche Scrubs, parla il creatore: ipotesi reboot/revival "molto vicina"

Zach Braff si è già detto disponibile In un’intervista rilasciata a ottobre a Variety, in occasione dei 20 anni di La mia vita a Garden State, Zach Braff aveva confermato con tutto l’entusiasmo possibile la disponibilità a partecipare a un reboot della serie: “L’idea di riunirmi ai miei amici per fare 10 o 12 episodi, o magari una o due stagioni, e passare il tempo a ridere tra di noi? Mi sembra un sogno”, aveva detto.