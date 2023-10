1/22 Ipa/Fotogramma - Getty Images

Tutti si mascherano per Halloween, pochi sanno farlo come Heidi Klum che, in questo periodo dell'anno, da vent'anni ormai, organizza sempre delle feste a tema incredibili. Da buona padrona di casa, la tedesca è la prima a mettersi in gioco con travestimenti a dir poco pazzeschi che ogni anno superano per originalità quelli precedenti. Per Halloween 2022 il riferimento era decisamente bizzarro: la supermodella si è trasformata in un verme gigante, un'esca per Tom Kaulitz, suo marito, vestito come un pescatore

