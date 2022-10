10/25 ©Webphoto

Il classico non passa mai di moda, soprattutto se come per A League of Their Own viene riproposto in un reboot di successo come quello che vede protagonista D'Arcy Carden. Se siete un gruppo di amiche e non avete ancora pensato a come vestirvi, la soluzione è la divisa della squadra di baseball femminile Rockford Peaches: vestito polo beige, calzini rossi, cappello da baseball e toppa con logo termoadesivo.