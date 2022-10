2/7 ©IPA/Fotogramma

Anna Sorokin in questi ultimi giorni è tornata a far parlare di se perché è stata posta agli arresti domiciliari in un appartamento nell’East Village, a New York, procurato grazie al supporto del suo team legale. Nella serata di venerdì 7 ottobre, è stata rilasciata dall’Orange Country Correctional Facility di New York. Il giudice ha stabilito che non è più un pericolo per la comunità. Deve però restare ai domiciliari e indossare 24 ore su 24 una cavigliera elettronica. Nella foto, la donna l'11 ottobre 2022

Inventing Anna, la storia vera dietro la serie di Shonda Rhimes