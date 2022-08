Come rilanciato dall'ANSA, Alexander Rufus-Isaacs, rappresentante di Rachel Williams, ha dichiarato: “Hanno usato il vero nome della Williams e i suoi particolari biografici e ne hanno fatto una persona orribile, come in effetti non è” Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Rachel Williams ha fatto causa a Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) per diffamazione in seguito alla messa in onda della serie Inventing Anna sulla storia di Anna Sorokin, la finta ereditiera tedesca che mise a soqquadro i ricchi protagonisti della vita mondana di New York sotto il falso nome di Anna Delvey.

inventing anna, rachel williams fa causa a netflix approfondimento Anna Sorokin, estradata la falsa ereditiera della serie Netflix Nel mese di febbraio Netflix ha distribuito la serie Inventing Anna, apprezzata da pubblico e critica tanto da consegnare a Julia Garner una nomination alla settantaquattresima edizione degli Emmy per la categoria Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie.

approfondimento Serie TV, tutti i video Nella storia di Anna Sorokin, un ruolo molto importante è stato quello della giornalista Rachel Williams, inizialmente amica della finta ereditiera e in seguito di aiuto pe l'arresto della donna.

approfondimento Inventing Anna, la storia vera dietro la serie di Shonda Rhimes Come rilanciato dall’ANSA, Rachel Williams, interpretata nella serie da Katie Lowes, ha fatto causa alla piattaforma di streaming per la sua rappresentazione, ovvero quella di ‘una giovane avida, snob, sleale, disonesta, codarda, manipolatrice e opportunista’.

approfondimento Inventing Anna, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Alexander Rufus-Isaacs, rappresentante di Rachel Williams, ha dichiarato: “Hanno usato il vero nome della Williams e i suoi particolari biografici e ne hanno fatto una persona orribile, come in effetti non è”.

approfondimento Inventing Anna, trailer e poster della nuova serie di Shonda Rhimes I legali della giornalista hanno ricordato che l’allontanamento dell’assistita da Anna Delvey, attualmente detenuta, sarebbe avvenuto dopo la scoperta delle bugie: "La Williams non cessò di essere amica di Anna perché Anna aveva problemi in Marocco, ma perché poi, al ritorno a New York, capì che era una bugiarda e una truffatrice”.