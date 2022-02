Inventing Anna, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Arriva in streaming la vera storia della più recente truffatrice della grande mela, la giovane in cerca di fortuna che ha creato un affascinante alter ego, perfetto per il cinema e per la tv Condividi

Immagine, denaro e potere, queste le tre parole chiave da memorizzare tra quelle del trailer ufficiale di Inventing Anna per entrare a pieno nella storia che ha sedotto Shonda Rhimes al punto da indurla ad acquistarne i diritti fin dalla sua pubblicazione sulle pagine della stampa statunitense. La miniserie che svelerà al grande pubblico la vicenda personale e giudiziaria di Anna Delvey, alias Anna Sorokin, che debutterà in streaming su Netflix dal prossimo 11 febbraio, sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

La vera storia di Anna Delvey svelata dal New York Magazine approfondimento Inventing Anna, trailer e poster della nuova serie di Shonda Rhimes A pochi giorni dal debutto di Inventing Anna sul piccolo schermo, la storia della truffatrice Anna Delvey, emersa ormai da qualche anno, è tornata a occupare le pagine dei magazine online in tutto il mondo ricordando ai lettori la storia vera della scaltra ragazza che è riuscita a ingannare per lungo tempo il gotha della società newyorkese sulla fine dello scorso decennio. Smascherata a seguito della richiesta di un prestito esoso, la socialite Anna Delvey viene smascherata come l'alter ego della Sorokin, una giovane immigrata cresciuta in Germania e figlia di un camionista russo.

La versione della vicenda per la tv fa spazio alla truffatrice, che viene descritta a metà tra un genio e una diabolica mente criminale, e alla giornalista che snocciolò la storia nei dettagli sulle pagine del New York Magazine, Jessica Pressler che aveva raccolto le incredibili confessioni della donna in carcere a Rikers Island non senza lasciarsi sedurre dal fascino della donna che aveva stregato Manhattan con le sue bugie.