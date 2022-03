Anna Sorokin, estradata la falsa ereditiera della serie Netflix

La falsa ereditiera russa Anna 'Delvey' Sorokin, che era stata incarcerata nel 2019 per aver truffato centinaia di migliaia di dollari da hotel, banche e amici, e che ha ispirato la serie di successo su Netflix,"Inventing Anna" (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.) sarebbe stata, secondo i media americani, estradata in Germania

La 31enne cittadina russo-tedesca che sotto il falso nome di Anna Delvey era riuscita nel 2016 e nel 2017 ad ingannare le élite di New York fingendosi una ricca ereditiera, quando in realtà era figlia di un camionista originario della periferia di Mosca sarebbe stata imbarcata su un volo per Francoforte lunedì dopo essere stata rilasciata da un centro di detenzione nello Stato di New York. A riportare la notizia il New York Post.

Chi è Anna Sorokin

La Sorokin era stata condannata a una reclusione compresa tra quattro e dodici anni, ma è stata rilasciata nel febbraio 2021 per buona condotta, per poi essere nuovamente arrestata il mese successivo per ritardo del visto. Capace di tessere abili bugie tra novembre 2016 e agosto 2017, ha viaggiato gratuitamente in jet privato, ha vissuto a credito negli hotel di Manhattan, senza mai pagare nulla, secondo il dipartimento di giustizia di New York, che ha stimato che le sue frodi valessero circa 275.000 dollari. Sorokin, arrivata a New York nel 2013, aveva persino cercato di ottenere un prestito di 22 milioni di dollari per lanciare una galleria d'arte esclusiva come un club a Manhattan.