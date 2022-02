Inventing Anna, la storia vera dietro la serie di Shonda Rhimes

Il nuovo show della creatrice di Grey’s Anatomy racconta della truffatrice Anna Sorokin, che fingeva di essere una ricca ereditiera tedesca di nome Anna Delvey mentre viveva a New York. Ecco tutto quello che bisogna sapere, compresi i suoi (tanti) crimini, dove si trova adesso la vera Anna e se in qualche modo ci ha guadagnato dallo show (che esce oggi, 11 febbraio)

Inventing Anna è la nuova serie televisiva creata da Shonda Rhimes, la celebre creatrice di Grey’s Anatomy, giusto per citare il suo capolavoro.



Questo suo nuovo show racconta una storia vera: quella della truffatrice Anna Sorokin, che fingeva di essere una ricca ereditiera tedesca di nome Anna Delvey mentre viveva a New York.

Molti non conoscono ancora bene questo nome, né i suoi crimini e dove si trova ora. Specialmente tra il pubblico italiano, perché per quello americano di certo il nome di Anna Sorokin-Delvey è stampato a lettere cubitali nella memoria dell'opinione pubblica...

L'ultima serie di genere true crime in arrivo su Netflix oggi, 11 febbraio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), si preannuncia un successo tale per cui sia la storia (leggermente romanzata) firmata Rhimes sia il fatto di cronaca a cui è ispirata diventeranno di dominio pubblico. O meglio: di dominio del pubblico.



La serie

L'attrice si cala nei panni di Anna Sorokin, la quale a sua volta si è calata nei panni fake di Anna Delvey.

Sotto questi panni, la donna ha truffato svariate persone mondane e semi famose, tutte quante notevolmente ricche.

Ma non soltanto i privati sono stati presi di mira da Sorokin: la truffatrice ha colpito anche diverse banche e numerosi hotel durante il suo periodo trascorso nella Grande Mela. È riuscita a convincere tutti quanti di essere chi in realtà non era. Ma come pagava? Lo vedremo tra poco.

La storia vera

Questa serie firmata da Shonda Rhimes per Netflix è basata su un articolo del New York Magazine dal titolo "Come Anna (Sorokin) Delvey ha ingannato la gente di New York", scritto da Jessica Pressler.



Chi è Anna Delvey

È cresciuta in una famiglia della classe media, con un padre che faceva il camionista e una madre a capo di un minimarket. Una storia personale che la rende ben lungi dall’essere una miliardaria tedesca, ossia quello che ha finto per molto tempo di essere. Creduta da tante, tantissime persone.



All'età di 19 anni, Sorokin ha lasciato la Germania e si è trasferita a Parigi, dove si è laureata in moda. Proprio nella Ville Lumiére ha assunto il nuovo nome, quello di Anna Delvey.

Il suo interesse nei confronti di New York arriva nell'estate 2013, quando partecipa come inviata del magazine Purple alla settimana della moda newyorkese. Da quel momento in poi, decide di stabilirsi nella Grande Mela, probabilmente abbagliata da quel mondo in cui la forma è tutto.



Sorokin viene condannata nel 2019 e da quel momento in poi la sua famiglia chiude i rapporti con lei.

Come riporta il magazine People, il padre ha dichiarato di averla rinnegata, dicendo a DailyMailTV nell'aprile 2019: "Non ho alcuna influenza sulla sua vita e su ciò che fa. Dipende da lei ciò che ha fatto".



I crimini che ha commesso

Oltre a farsi passare per ciò che non era, ha truffato innumerevoli persone e non solo quelle: anche le banche e gli hotel sono entrati nel suo mirino.

Ha usato carte di credito non valide, ha falsificato estratti conto per far credere agli altri di essere molto ricca. Addirittura ha inaugurato una fondazione a proprio nome, la Fondazione Anna Delvey, affinché ricchi donatori promuovessero la sua “causa”. Una causa che chi le elargiva i propri fondi credeva essere una causa buona, con fini artistici e filantropici, ma che in realtà era soltanto una causa personale, nel senso che quei soldi donati finivano direttamente nelle tasche di Anna.



Dopo essere passata dalla suite di un hotel a quella di un altro, quasi sempre senza pagare il conto, è arrivato il momento in cui la maggior parte degli alberghi cittadini l’ha messa al bando. E da lì tutto il cielo di carta pirandelliano (o da Thruman Show, come preferite) ha incominciato a strapparsi: non poteva più entrare in nessun grande albergo, quindi tutta l'illusione su cui si basava la sua truffa in comincia a incrinarsi.



Nell'ottobre 2017 è stata arrestata mentre si trovava in una struttura per il rehab di Los Angeles per il trattamento della dipendenza. Durante il processo ad Anna Sorkin, si è stimato che la donna abbia rubato circa 275mila dollari.



La sentenza di colpevolezza

Dove si trova adesso Anna Sorokin

Nel febbraio 2021 è stata rilasciata dal carcere, in anticipo rispetto alla condanna che avrebbe dovuto scontare. E la cosa a cui ha subito pensato è stata quella di fare immediato ritorno sui social network, Instagram in primis…



Tuttavia nel marzo 2021 è stata presa in custodia dalle forze dell'ordine e dell'immigrazione degli Stati Uniti perché il suo visto era scaduto, sempre stando a ciò che riporta People.

Attualmente Sorokin si trova ancora in prigione, in attesa di essere trasferita in Germania.