Barbie, Ryan Gosling: “Il mio Ken non ha lavoro, macchina e casa”

Manca più di un anno all’uscita del film su Barbie , interpretata da Margot Robbie , ma la pellicola è già tra le più attese. I curiosi sono alla continua ricerca di spoiler e di informazioni sulla trama del film ma, per ora, è tutto blindatissimo e dalle parti della produzione non emergono dettagli che possano lasciar trapelare qualche curiosità in più, al netto di qualche foto che da giorni circola sui social e che ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo. Anche Ryan Gosling , che interpreta Ken, intervistato da Entertainment Tonight in occasione dell'uscita di The Gray Man, un altro film al quale ha lavorato di recente, è stato molto parco di dettagli.

Gosling: “Ecco come sarà il mio Ken”

approfondimento

Barbie, in una scena Margot Robbie reagisce a una molestia

L’attore è stato molto vago nelle sue dichiarazioni, ha usato la furbizia per rispondere alle domande del giornalista, alimentando in questo modo alcune tesi che vengono portate avanti dai fan sulla possibile trama del film. “Ken non ha soldi, non ha un lavoro, non ha una macchina, non ha una casa. Sta attraversando alcuni problemi”, ha spiegato l’attore. Una descrizione non proprio rosea del suo personaggio, quella fatta da Ryan Gosling, che avvalora l’ipotesi fatta da alcuni fan che Barbie e Ken possano essersi trovati all’improvviso nel mondo reale, dove hanno incontrato difficoltà ad ambientarsi e a sopravvivere. Questa è una delle tante supposizioni fatte dai fan sulla sceneggiatura di Greta Gerwig e Noah Baumbach e lo stesso Ryan Gosling, qualche attimo dopo, è come corso ai ripari, facendo marcia indietro su quanto appena dichiarato, forse perché consapevole che le sue parole avrebbero alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico: “Non è quello che pensi che sia, a meno che non lo sia”. Risposte criptiche da parte di Ken, che è ben attento a non fornire più dettagli di quanti la produzione non voglia che vengano rivelati.