Barbie, Ryan Gosling sul ruolo di Ken: "Lo aspettavo da tutta la vita"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ryan Gosling ha confessato che non vedeva l'ora di calarsi nei panni di Ken, la celebre bambola maschile resa una star grazie alla superstar che accompagna, ossia Barbie. L'attore ha rivelato durante un'intervista al magazine statunitense Variety che per lui quel ruolo nel film co-scritto e diretto da Greta Gerwing ("Barbie" appunto) è importantissimo. “Finalmente sta succedendo”, ha detto a Marc Malkin di Variety alla première del suo nuovo film d'azione "The Grey Man”. “È tutta la vita che lo attendo”, ha aggiunto, un po' scherzando e un po' proprio no. “Ryan Gosling era eccitato tanto quanto lo sono state vaste aree di Internet quando è stato presentato nel ruolo di Ken nel prossimo film della Warner Bros., ossia ‘Barbie’”, scrivono J. Kim Murphy e Marc Malkin in un recente articolo apparso sul magazine americano. Biondo ossigenato, a torso nudo in versione beachwear, completo di abbronzatura spray e biancheria intima personalizzata, quando il Ken di Gosling ha debuttato online lo scorso giugno ha scaldato non poco gli animi, facendo scalpore. L’attesissimo film di Greta Gerwig vede la partecipazione di Gosling al fianco di Margot Robbie, che interpreta l'ammiraglia della Mattel: la mitica, leggendaria e immortale bambola, ossia il giocattolo più famoso della storia dell’umanità. Che il pallone se ne faccia una ragione. Oltre ai protagonisti Robbie e Gosling, il cast comprende una vasta gamma di star famosissime: America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae e Michael Cera sono solo alcuni dei tanti nomi coinvolti in questa operazione cinematografica senza precedenti.

La sua esperienza nell’action movie “The Grey Man”



approfondimento

Esce al cinema The Gray Man, 5 curiosità sul film

Gosling si è anche preso del tempo per promuovere un altro suo film, la pellicola action di Netflix “The Grey Man”. Qui l’attore si cala in un ruolo ben diverso da quello di Ken: è una spia che colleziona vittime, salta da un edificio all’altro e deve fare i conti con la “spia cattiva”, un pazzo psicopatico interpretato da un Chris Evans baffuto.



E, un po’ come ora dice che era tutta la vita che desiderava interpretare Ken, ha detto lo stesso anche del suo ruolo in “The Grey Man”, rivelando che voleva tanto interpretare una super spia, e che non c'è nulla che l’avrebbe attratto di più della produzione diretta dai fratelli Russo.

“È come se non volesse nemmeno essere in questo film. Vuole solo essere a casa a guardare Netflix come tutti gli altri", ha detto Ryan Gosling. "Non vuole essere una spia e deve esserlo”.



Per quanto riguarda l’eventualità di un sequel, il divo ha spiegato che ovviamente sarà l'accoglienza del film a determinare i piani per proseguire o meno, tuttavia ha spoilerato al pubblico che vorrebbe vedere il suo personaggio uscire definitivamente dal gioco di spionaggio…

“Voglio vederlo tornare a casa. Mi piacerebbe vedere come va a finire per lui", ha detto del suo Grey Man.



"The Grey Man" uscirà in alcuni cinema selezionati venerdì 15 luglio, dopodiché debutterà su Netflix il 22 luglio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

"Barbie" invece è atteso nei cinema il 21 luglio 2023.