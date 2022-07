Esce al cinema The Gray Man, 5 curiosità sul film

La pellicola, diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, sbarca in alcune sale selezionate, prima di essere visibile su Netflix, Sky Q e anche tramite la app su Now Smart Stick

The Gray Man, action movie diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, gli stessi registi degli ultimi Captain America e Avengers, esce oggi in alcune selezionate sale italiane, prima di essere, a partire dal 22 luglio, visibile su Netflix, Sky Q e anche tramite la app su Now Smart Stick. Ecco cinque curiosità sulla pellicola , sia per chi la guarderà al cinema sia per chi preferirà lo streaming.

Il riferimento letterario

Il film si basa sull’omonimo romanzo d’esordio di Mark Greaney, che in Italia è stato pubblicato nel 2009 con il titolo Tre giorni per un delitto. James Rollins, tra gli autori più affermati della nuova narrativa d’avventura, l’ha definito “un libro che ha l’effetto di un proiettile in pieno petto”.

La trama

La trama ruota attorno al mercenario più abile reclutato dalla CIA: Court Gentry, alias Sierra Six, che scopre accidentalmente alcuni segreti dell’agenzia di spionaggio. Per questo, viene braccato in tutto il mondo da un ex collega psicopatico, Lloyd Hansen, che ha messo una taglia sulla sua testa.