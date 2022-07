The Gray Man, nuovo teaser per il film Netflix in arrivo il 22 luglio

I fratelli Russo hanno condiviso sulla propria pagina di Twitter un nuovo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola da loro diretta, con protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. La pellicola uscirà in alcuni cinema selezionati dal 13 luglio, per poi approdare sulla piattaforma di streaming video dal 22

È stato svelato un nuovo teaser di “The Gray Man”, il film Netflix in uscita il 22 luglio con protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. La pellicola uscirà in alcuni cinema selezionati dal 13 luglio, prima di approdare sulla piattaforma di streaming video dal 22.



I fratelli Russo, Anthony e Joe (i registi di questa attesissima pellicola), hanno condiviso sulla propria pagina di Twitter un nuovo video che anticipa ciò che vedremo nel capolavoro da loro diretto.

Il teaser offre un ulteriore sguardo ai due protagonisti, i divi sopracitati.



Il film

Il film

"The Gray Man" racconta la storia del Gray Man messo a titolo, l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling) anche conosciuto come Sierra Six. Quest'uomo viene reclutato da Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) mentre si trova in un penitenziario federale a scontare una pena. In passato il personaggio interpretato da Gosling era un mercenario autorizzato dalla CIA. Oggi invece Six è diventato l'obiettivo, viene quindi braccato da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA (ed ex principale proprio di Six) che intende eliminarlo a tutti i costi. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al fianco del Gray Man-Gosling. "Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte", si legge nella sinossi ufficiale della pellicola. In questo caso quindi il cattivo è Chris Evans, nella parte dello psicopatico antagonista che rende questo thriller prodotto da Netflix/AGBO un vero bocconcino per palati amanti di genere giallo mescolato a spyware story, action e noir. Gosling è la "spia buona", Evans quella "cattiva".



La produzione

La produzione

Diretto da Anthony e Joe Russo, "The Gray Man" vanta un cast da chapeau. Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard affiancano i due protagonisti assoluti, Ryan Gosling e Chris Evans. Questi ultimi sono impegnati in una caccia gatto-topo davvero graffiante. E coinvolgente. Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo bestseller di Mark Greaney (pubblicato in Italia da Newton Compton). La sceneggiatura è stata scritta da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely. I produttori sono Joe Roth, Jeffery Kirschenbaum, Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca e Chris Castaldi. I produttori esecutivi sono invece Patrick Newall, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jake Aust, Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Zack Roth e Palak Patel.



Il film più costoso di Netflix

"The Gray Man" ha avuto duecento milioni di dollari di budget, diventando il film più costoso di Netflix.

A firmare la regia è la coppia di fratelli registi cinquantenni italoamericani che hanno frantumato ogni record grazie al film "Avengers: Endgame” (che con 2,79 miliardi di dollari di botteghino contende quasi ad “Avatar” il maggior incasso della storia del cinema, ossia 2,84 miliardi di dollari). I Russo sono anche produttori (con la loro società Agbo) del thriller “Extraction”, uscito sempre su Netflix e con il record di spettatori (99 milioni. Sta per arrivare un nuovo atto del film).

E pensare che questi due registi hanno iniziato nel 1997 con una commedia di genere crime-comedy in stile Robert Rodriguez che poteva contare su un budget "ridicolo", soltanto 30mila dollari (si intitolava “Pieces”). Fu durante la proiezione di quel loro primo lungometraggio che i due incontrarono niente po’ po’ di meno che Steven Soderbergh, allora già un nome cult del cinema indie. Con lui (e con George Clooney) girarono il remake de I soliti ignoti di Mario Monicelli. "L'avevamo scoperto quando non eravamo ancora registi", ha spiegato al giornalista Alberto Piccinini de la Repubblica Anthony Russo, in una recente intervista pubblicata dal quotidiano. "Si era visto pochissimo in America, difficile anche trovarlo nei videostore. Non lo conosceva quasi nessuno, un vero peccato". Il loro remake si intitola “Welcome to Collinwood”, con George Clooney nei panni di Totò, ma su una sedia a rotelle.



Il protagonista del film spiegato dai registi

Il protagonista del film spiegato dai registi

"Court Gentry, il personaggio del Gray Man, per noi è un'indicazione di quello che il genere spy può diventare", racconta Anthony Russo a la Repubblica. "È una specie di spia delle spie, conosce tutti i loro segreti. È stato prelevato da una prigione, inserito in un programma segreto e nascosto al mondo. Ryan è un maestro di minimalismo. È capace di significare una vita interiore molto complessa facendo pochissimo e questa è l'essenza di un 'uomo grigio'. Si risparmia, non deve sprecare energia, non deve essere notato. Il film è la storia del suo rivelarsi. Chris Evans doveva essere il suo esatto contrario. Nessuno doveva fare più rumore di lui. Il film è costruito su queste due forze opposte", spiega il regista.

