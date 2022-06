Chris Evans, lo scatto virale con i cuccioli su Instagram

La star di Capitan America sta facendo il giro della rete conquistando i cuori di chiunque: la foto di lui che gioca con quattro cuccioli di cane è così dolce da cariare i denti, soprattutto i cuori. Per adesso non si sa cosa ci sia dietro lo scatto: c'è chi ipotizza si tratti di qualcosa legato a un suo prossimo lavoro. Altri invece parlano di una campagna in difesa degli amici a quattro zampe, che nei mesi estivi purtroppo sappiamo che rischiano di essere abbandonati da padroni senza scrupoli

Chris Evans che coccola e gioca con quattro cuccioli di cane mentre ride come un bambino non poteva che diventare uno scatto virale: si tratta di una foto condivisa sull'account ufficiale dell'attore che ha già fatto il giro del web. Il motivo è semplice: prendi uno dei divi più belli, dolci e simpatici che ci siano in circolazione, mettilo assieme a quattro cagnolini adorabili e la ricetta per una foto con più like dei cerchi olimpici è servita su un piatto d'argento. Della serie: ti piace vincere facile, ecco.



Per adesso non si sa cosa ci sia dietro a quella foto: c'è chi ipotizza si tratti di uno scatto legato a un prossimo lavoro (la didascalia dell’immagine dice soltanto: “Solo un'occhiata”, quindi si tratterebbe di un assaggio di qualcosa che bolle in pentola? Oppure si riferisce al fatto che avrebbe dovuto dare solo un’occhiata ai cuccioli e invece poi ci ha giocato per ore? Non è chiaro, per adesso è tutto avvolto nel mistero. Però lo sfondo sembra suggerire un set fotografico).

Altri invece ipotizzano che si tratti di una campagna in difesa degli amici a quattro zampe, che nei mesi estivi purtroppo sappiamo che rischiano di essere abbandonati da padroni senza scrupoli.



Potete guardare la foto di Chris Evans mentre coccola i cuccioli di cane nel post di Instagram che trovate in fondo a questo articolo. Impossibile non mettergli un like, quindi fate pure.