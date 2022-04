The Gray Man, le prime foto del film Netflix da 200 milioni

Un film attesissimo con un cast davvero stellare: è The Gray Man, l’ultima fatica dei fratelli Joe & Anthony Russo, in uscita al cinema il 13 luglio e disponibile su Netflix a partire dal 22 luglio prossimo (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I protagonisti Chris Evans, Ana de Armas e Ryan Gosling sono finalmente apparsi nei loro vestiti di scena nelle prime immagini pubblicate per incuriosire i fan. I look sono sembrati sin da subito rappresentativi e iconici: mentre la bellissima Ana de Armas porta in modo delizioso un caschetto con frangetta davvero perfetto, Ryan Gosling è in forma strepitosa, con il suo classico taglio di capelli e una barba ben curata. Infine, Chris Evans mostra un bel paio di nuovi baffi, che lo fa sembrare decisamente più grande. Insieme a loro, nelle fotografie di scena, appare anche Regé- Jean Page (Bridgerton), in giacca e cravatta.