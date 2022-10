Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, al via le riprese

Dalla Nuova Zelanda si trasloca in Inghilterra

approfondimento

La prima stagione dello spettacolo è stata girata in Nuova Zelanda per un periodo di 18 mesi durante la pandemia. Per la seconda stagione, che sarà composta da otto episodi, Amazon ha spostato la produzione dello show nel Regno Unito, considerato più economico ed è anche il luogo in cui la società sta creando un hub multishow. Scritta da Patrick McKey, John D. Payne e Morfydd Clark, Gli Anelli del Potere ha un inizio e una fine definitivi, quindi non si rischierà di portarla avanti per inerzia solo per motivi commerciali.