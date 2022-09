Un outfit di Kim Kardashian è diventato un costume di Halloween

Come era accaduto lo scorso anno col celebre look indossato per il Met Gala, la regina dei social e dei reality show continua a ispirare con i suoi outfit i costumi della notte più spaventosa dell'anno: anche questa volta l'idea proviene dalla Maison Balenciaga



Lungi dall'essere solo una celebrazione di tutto ciò che è spaventoso, la notte di Halloween negli States è anche un'occasione per magnificare e mettere in mostra tutti i simboli forti della cultura pop del Paese, inclusi personaggi famosi e icone. Non stupisce, dunque, che Kim Kardashian, con i suoi look, sempre notevoli e spesso al limite del bizzarro, sia diventata da qualche tempo un'ispirazione per la scelta del costume perfetto per la Halloween season.

Dopo il dark look Balenciaga completo di maschera facciale indossato al Met Gala del 2021, facile da replicare a casa con capi low cost, gli appassionati di travestimenti hanno selezionato un altro outfit della star dei reality che pare andrà forte per Halloween 2022: un costume che i veri fan della Kardashian apprezzeranno tantissimo.



I look Balenciaga, perfetti per la notte di Halloween approfondimento Kim Kardashian da Dolce & Gabbana: tram fermo e traffico in tilt. FOTO I fan dello stile esplosivo della Kardashian avranno riconosciuto immediatamente il look a cui è ispirata la tuta aderente giallo ocra con stampa nastro adesivo comparsa in vendita tra i costumi di Halloween su yandy.com, rivenditore specializzato in lingerie femminile, costumi da bagno e costumi per la vigilia di Ognissanti. Dallo scorso anno, la Kardashian con i suoi look Balenciaga by Demna Gvasalia ha trovato il suo posto tra i più classici spettri, vampiri, mostri e feroci assassini, cosa che non stupisce vista la vocazione inquietante della maggior parte delle più recenti creazioni del designer di origini georgiane. Ma se nelle intenzioni di Gvasalia i suoi abiti hanno la necessità di comunicare tutta l'angoscia dell'epoca presente, gli appassionati di horror avranno trovato pane per i loro denti nelle tute scure e aderenti che coprono completamente il volto delle ultime collezioni della Maison francese. Così simili, anche nei tessuti - lycra e latex - a quelle indossate dai personaggi di American Horror Story, serie di culto di Ryan Murphy che raccoglie tutti gli stereotipi del cinema e della letteratura di genere, i look Balenciaga sembrano perfetti (anche) per ispirare i travestimenti per la notte del 31 ottobre.



Il costume-tuta ispirato a Kim Kardashian GUARDA ANCHE Tutti i video di moda La tuta proposta dallo shop statunitense, nello specifico, è una rielaborazione del look indossato da Kim Kardashian per la sfilata di Balenciaga della primavera 2022. In quell'occasione, l'imprenditrice si presentò al fashion show completamente ricoperta di nastro adesivo del tipo di quello usato per recitare la scena di un crimine, ormai entrato nell'immaginario collettivo grazie ai thriller e ai prodotti televisivi d'impronta investigativa. La replica versione Halloween (certamente più pratica da indossare visto che la Kardashian riusciva a malapena a muoversi nella plastica adesiva e scricchiolante) ha stampata la scritta “Work Harder”, un riferimento a una dichiarazione della social influencer che, sempre quest'anno, aveva invitato le donne imprenditrici a lavorare sodo per perseguire i propri obiettivi, seguendo il suo esempio. Kim Kardashian, tra le donne più ricche e conosciute del pianeta, aveva usato parole forti per spingere le donne ad impegnarsi sul lavoro e la sua dichiarazione (letteralmente “Get your f**king a** up and work”) suscitò immediatamente una massiccia ondata di reazioni sui social, specie da parte delle donne che hanno bollato l'atteggiamento della fondatrice di SKIMS, giudicata una donna con poco senso della realtà.

Svanita la polemica, di quel momento e di quel look, a suo modo memorabile, sono rimaste tracce nella coscienza collettiva che provano quanto la più famosa delle Kardashian sia un'icona della cultura a stelle e strisce, determinata a lasciare il suo segno ovunque, anche ad Halloween.