The Agency, Jodie Turner-Smith nel cast della serie tv

Jodie Turner-Smith si è unita al cast della serie di spionaggio The Agency, ora in produzione a Londra e prossimamente in arrivo su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Gli altri interpreti dello show, che si basa sulla serie francese Le Bureau – Sotto copertura, ci sono anche Michael Fassbender , Jeffrey Wright e Richard Gere . “Jodie Turner-Smith è una forza che affascina il pubblico con la sua potenza cruda, emotiva”, ha detto Nina L. Diaz, presidente dei contenuti e direttore creativo di Showtime/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks. Secondo la sinossi ufficiale, la serie “segue Martian (Fassbender), un agente sotto copertura della CIA, al quale è stato ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla Stazione di Londra. Quando l’amore che ha lasciato riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore; gettandoli entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e di spionaggio”. Turner-Smith interpreterà Sami Zahir, una professoressa di Antropologia sociale che, si dice, abbia una storia con Martian.

SUCCESSI SUL PICCOLO E GRANDE SCHERMO

Jodie Turner-Smith ha recentemente recitato nella serie tv Disney+ The Alcolyte – La seguace e, in precedenza, nell’ultima stagione di Sex Education, in Anne Boleyn, The Last Ship e Nightflyers. Prossimamente sarà anche parte dello show Apple TV+ Bad Monkey. Sul grande schermo, l’attrice è nota per i ruoli nei film Queen & Slim, Murder Mystery 2, After Yang e Rumore bianco (White Noise), mentre nel 2025 uscirà nelle sale con Tron: Ares.