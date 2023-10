Joshua Jackson, Jodie Turner-Smith ha chiesto il divorzio

Secondo quanto riportato in esclusiva da TMZ, Jodie Turner-Smith avrebbe avviato la procedura di divorzio per ‘differenze inconciliabili’

Amore al capolinea per Joshua Jackon e Jodie Turner-Smith . TMZ ha rivelato che la modella e attrice britannica avrebbe firmato le carte per il divorzio, nessun commento da parte dell’interprete di Pacey Witter della serie cult Dawson’s Creek.

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine , il 13 settembre Jodie Turner-Smith avrebbe firmato le carte per ufficializzare la richiesta di divorzio a causa di ‘differenze inconciliabili’.

Secondo quanto emerso, l’attrice avrebbe chiesto la custodia congiunta della piccola Juno, non ci sarebbero accordi prematrimoniali. Al momento Joshua Jackson non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

La popolarità di Joshua Jackson è legata anche alla serie Dawson’s Creek in cui l'attore interpretò Pacey Witter, al suo fianco James Van Der Beek nel ruolo del protagonista, Katie Holmes in quello di Joey Potter, Michelle Williams come Jen Lindley, Kerr Smith per Jack McPhee e Meredith Monroe nel ruolo di Andie McPhee.