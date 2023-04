Scream 7, Joshua Jackson vorrebbe tornare nella saga

Il sesto film della saga horror, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett , ha finalmente debuttato sul grande schermo incontrando i favori di pubblico e critica. Nel corso degli anni tanti attori hanno preso parte alla saga con ruoli più o meno grandi, tra questi anche Joshua Jackson, divenuto celebre in tutto il mondo per l'interpretazone di Pacey Witter nella serie TV Dawson’s Creek.

Joshua Jackson ha così concluso: “Quindi, sì, sarei felice di tornare e prendere parte a Scream 7".

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda un settimo capitolo del franchise, non resta quindi altro da fare che attendere per poter scoprire gli eventuali sviluppi.