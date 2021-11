Anne Boleyn, il trailer della serie TV su Anna Bolena ed Enrico VIII

È uscito il trailer ufficiale di Anne Boleyn, la serie televisiva che racconta la storia della regina consorte d'Inghilterra e Irlanda, dal 1533 al 1536, seconda moglie di Enrico VIII Tudor, qui interpretata dall'attrice britannica di origine giamaicana Jodie Turner-Smith. Il formato sarà quello di una miniserie, suddivisa in tre parti, e arriverà su AMC+, nel Regno Unito, il 9 dicembre, per poi essere distribuito a livello internazionale da Sony Pictures Television che co-finanzia il progetto. Anne Boleyn racconterà la storia della caduta di Anna Bolena con gli stilemi di genere del thriller psicologico. Oltre ad offrirci un ritratto della regina, non mancherà nemmeno un racconto biografico interessante sul monarca di cui lei era la moglie, ossia Enrico VIII Tudor. Potete vedere il trailer ufficiale della serie televisiva Anne Boleyn nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Anna Bolena è stata una femminista ante litteram, una delle poche donne che siano riuscite a suscitare paura negli occhi degli uomini del suo tempo. È stata in grado di imporsi come un uomo anche se era una donna, facendosi rispettare in maniera inedita in un mondo il cui dominio era in mano solo ed esclusivamente al sesso maschile. Intelligente, potente, dotata di un fascino magnetico, Anna Bolena è diventata un mito immortale.

Il punto di vista con il quale verrà raccontata la storia sarà proprio il suo, mostrandoci quindi una protagonista-narratrice che lotta per garantire un futuro alla figlia ma che al contempo combatte non soltanto per lei. La battaglia che Anna Bolena ha portato avanti contro il patriarcato è stata una lotta per i diritti umani, delle donne e in generale di tutti.

Nel febbraio del 2021 abbiamo visto la prima foto di scena che ritrae Jodie Turner-Smith nei panni di Anna Bolena.



La modella e attrice era apparsa allora in una foto scattata dalla fotografa Parisa Taghizadeh, uscita in esclusiva per Variety. Un’immagine meravigliosa in cui già emergeva allora tutta la bellezza che connota l’attrice e tutta la drammaticità che le vedremo sfoggiare.

Lo sguardo in quella foto era carico di amarezza, tristezza ma pure fermezza, con una profondità che solo Jodie Turner-Smith riesce a sprigionare con quella potenza.



L’attrice di Queen & Slim e The Last Ship impersona uno dei più affascinanti personaggi della storia inglese. Nonostante le polemiche causate dalla scelta di Jodie Turner-Smith come protagonista - polemiche riguardanti l’inesattezza storica per via del colore della pelle dell’attrice - in quella prima foto di scena si vedeva già molto più di una ricostruzione storica, esatta o inesatta che sia. Trovare uno sguardo simile che possa interpretare una figura affascinante come quella di Anna Bolena è qualcosa che, forse, va oltre a qualsiasi “onor del vero”.



Jodie Turner-Smith ha debuttato nel mondo dello spettacolo incominciando dalle passerelle e passando poi al set. Ha recitato in film come The Neon Demon (2016), Queen & Slim (2019) e Without Remorse (2021) mentre tra le serie televisive in cui è apparsa ricordiamo True Blood (2013), The Last Ship (2014) e Nightflyers (2018).