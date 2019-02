E' grazie al ruolo di Tyrion Lannister - ruolo che, peraltro, gli ha fruttato parecchi riconoscimenti, tra cui un discreto numero di Emmy e Golden Globe - che è diventato famoso in tutto il mondo, ma l'americano Peter Dinklage , originario del New Jersey, ha iniziato a recitare molto prima di calarsi nei panni di uno dei personaggi più amati de Il Trono di Spade . I tempi del Bennington College sono lontani, così come sono lontani i tempi in cui, purtroppo, gli venivano offerti principalmente ruoli di contorno tipicamente assegnati a persone affette da acondroplasia, e Dinklage, siamo sicuri, anche dopo la fine della serie - l'ottava e ultima stagione andrà in onda dal 15 aprile su Sky Atlantic - continuerà a convincerci e a stupirci. Tyrion tradirà la causa di Jon e Daenerys e alla fine aiuterà Cersei, apparentemente incinta di suo fratello Jaime, oppure resterà fedele alla Madre dei Draghi e farà quanto in suo potere per scongiurare una nuova Lunga Notte? Non ci resta che attendere. Sfoglia la gallery con le foto più belle di Peter Dinklage