Arnold Schwarzenegger oggi: le foto più belle

Attore, imprenditore e anche politico. La vita di Arnold Schwarzenegger è sempre stata spinta dall’entusiasmo e dalla voglia di crescere in ogni campo. Nato come culturista e divenuto anche Mr. Olympia, il trasferimento negli Stati Uniti è stato fondamentale per la sua carriera. Nel 1973 iniziò a seguire i corsi di economia aziendale alla Università della California e si è poi laureato in marketing internazionale del fitness e business administration nel 1979. Nel 1969 ha debuttato in “Ercole a New York” ma il successo arriva nel 1982 con “Conan il barbaro”. Nel corso del tempo è diventato nell’immaginario collettivo come uno dei più grandi interpreti dei film d’azione nella storia del cinema. Il suo ineguagliabile fisico, la straordinaria presenza sullo schermo e le battute pungenti, combinate con una serie di incredibili scene d'azione ed effetti speciali, lo rendono ancora oggi un simbolo di quel genere di film.

Uno dei divi di maggior successo di sempre, dominando il mondo del cinema negli anni '80 e in gran parte degli anni '90, Arnold Schwarzenegger ha recitato prevalentemente in film d'azione, fantascienza, commedie e fantasy. Grandissimo il suo apporto nel genere d’intrattenimento dove per tanti anni è stato l’attore in grado di sbancare i botteghini. È stato il protagonista principale delle saghe di Conan e Terminator e nella sua carriera è stato diretto anche da James Cameron, John McTiernan, Ivan Reitman e Richard Fleischer. Ha interrotto la sua carriera nel 2003 per la nomina a governatore della California limitandosi solo ad alcune comparsate. Nel 2011, al termine dell’incarico, ha ripreso la sua carriera da attore. Arnold Schwarzenegger ha vinto un Golden Globe per il miglior debutto cinematografico in “Un autentico campione” ed ha ricevuto diverse nomination anche per “Terminator 2 - Il giorno del giudizio”, “Junior” e “True Lies”. In tutto i suoi film hanno guadagnato oltre 1.6 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti.