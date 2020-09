Euphoria, rinviate le riprese della nuova stagione

Zendaya ( FOTO ) è stata tra le grandi protagoniste della settantaduesima edizione degli Emmy Awards grazie alla vittoria come Miglior attrice di una serie drammatica per il ruolo all’interno di Euphoria. La vittoria ha sottolineato ancora una volta la straordinaria ascesa di una delle stelle più scintillanti del mondo dorato di Hollywood che ha riscritto la storia della settima arte diventando la più giovane vincitrice agli Emmy Awards grazie ai suoi soli ventiquattro anni.

Euphoria: in arrivo un episodio speciale

Parallelamente, Zendaya ha annunciato l’arrivo di un episodio speciale che avrà il compito di fare da ponte tra la prima e la seconda stagione in modo da accompagnare il pubblico nella transizione, come dichiarato dall’attrice nel corso di una sua intervista rilasciata al talk-show Jimmy Kimmel Live!, condotto dall’anchorman statunitense complice della recente reunion del cast femminile di Friends, ovvero Jennifer Aniston (FOTO), Lisa Kudrow e Courteney Cox.

In merito all’episodio speciale, Zendaya ha dichiarato: “Potremmo finire con la realizzazione un episodio che faccia da piccolo ponte. Non ho davvero idea di come poterlo descrivere, ma sarà un episodio con un numero limitato di persone in un ambiente sicuro”.

Infine, l’attrice ha aggiunto: “Così avremo qualcosa da vedere in attesa dell’arrivo della seconda stagione”.