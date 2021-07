Dopo il successo della nazionale azzurra a Wembley sono tantissimi i personaggi dello showbiz (e non solo) a postare per esprimere tutta la loro gioia: dal bacio di Fedez e Chiara Ferragni a Emma Marrone che si mostra in intimo ricordando Sabrina Ferilli dopo lo scudetto della Roma. Ma anche Gianni Morandi, Alessandro Borghese e tanti altri