Finale Europei 2020, Orlando Bloom canta l'inno dell'Italia. VIDEO

L'attore britannico ha postato un video nelle stories di Instagram in cui è intento a cantare l'Inno di Mameli prima dell'inizio della partita. Il video ha fatto impazzire la rete, raccogliendo consensi chiaramente tra la tifoseria nostrana

La punta di diamante per i suoi follower italiani è stata chiaramente la storia nella quale celebra al nostro Paese, al punto da rendere virale quello scorcio di sua vita casalinga.

L'interprete di Legolas ne Il Signore degli Anelli infatti non si è mostrato da solo nei video ma con un folto gruppo di amici con cui ha seguito il match.

Il video fa parte di una serie di storie di Instagram, molte delle quali mostrano la star mentre canta l'inno inglese. Non mancano nemmeno momenti concitati della finale Euro 2020, con tanto di reazioni di Orlando Bloom e compagnia.

Orlando Bloom ha postato un video nelle Stories di Instagram in cui intona Il Canto degli Italiani ( Euro 2020, Italia campione: dai Ferragnez a Gianni Morandi, la gioia dei vip sui social ), celebrando con notevole spirito sportivo la squadra avversaria della sua nazionale. L'attore britannico infatti non si è unito al coro di fischi dei suoi connazionali ma, anzi, ha voluto omaggiare l'Italia cantandone l'Inno.

Orlando Bloom, un vero gentiluomo inglese

L'attore è in un momento molto importante della sua vita: è diventato padre poco meno di un anno fa. La sua prima figlia, Daisy Dove (avuta con la popstar Katy Perry), è nata nell'agosto 2020 quindi per lui questo Euro 2020 è ancora più significativo perché celebra quell'anno per lui decisivo.

Purtroppo non solo liete notizie interessano la vita dell'attore di Pirati dei Caraibi (e non intendiamo la sconfitta della sua nazionale di ieri sera): Orlando Bloom ha perso da poco il suo amatissimo cagnolino Mighty, il barboncino che adorava (al quale ha dedicato anche un tatuaggio).