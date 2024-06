The Fabulous Four, trailer del film con Bette Midler e Susan Sarandon

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel film che vede protagoniste, oltre alle due dive di Hollywood, Sheryl Lee Ralph e Megan Mullally. Racconta la storia esilarante di un gruppo di amiche di lunga data che viaggiano a Key West, in Florida, per essere le damigelle d'onore al matrimonio a sorpresa della loro migliore amica del college, Marilyn (interpretata da Midler). Scopriamo cosa bisogna sapere di questa commedia

È uscito il trailer di The Fabulous Four, film con protagoniste Bette Midler e Susan Sarandon, affiancate dalle colleghe Sheryl Lee Ralph e Megan Mullally.



Questa commedia racconta la storia esilarante di un gruppo di amiche di lunga data che viaggiano a Key West, in Florida, per essere le damigelle d'onore al matrimonio inaspettato della loro migliore amica del college, Marilyn (interpretata da Midler).

Le tre amiche protagoniste dell’avventura on the road per raggiungere la destinazione al profumo di fiori d’arancio sono dunque Susan Sarandon, Sheryl Lee Ralph e Megan Mullally, amiche nonché damigelle d'onore della sposa.

Durante il loro viaggio straordinario, le amicizie si riaccenderanno, il passato riemergerà e ci saranno parecchie scintille, situazioni piccanti e romanticismo… I colpi di scena, sia per loro a livello diegetico sia per il pubblico in sala, saranno tanti e davvero da lasciare a bocca aperta, tanto da “cambiare le loro vite in modi inaspettati”, si legge nella sinossi ufficiale della pellicola.

The Fabulous Four uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 26 luglio 2024.

