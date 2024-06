Primavera Sound 2024, Lana Del Rey e The National incantano il Dìa 2

22/34 Foto di Christian Bertrand

Nella seconda giornata del Primavera Sound il suo concerto è stato sicuramente uno dei più ballati, visti anche alcuni suoi brani molto amati dalle piattaforme social, Tik Tok al primo posto. Questa la scaletta del suo show: Got Me Started, What's The Time, My My My, In My Room, Dance To This, Supernatural, Bloom, One Of Your Girls, Silly, You, Stud, 1999, Honey e chiusura con Rush