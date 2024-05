Primavera Sound 2024, Pulp, Vampire Weekend e Peggy Gou a Barcellona

10/27 Foto di Sergio Albert

Peggy Gou ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, Lobster Telephone, dal suo atteso album di debutto I Hear You. Il brano è un perfetto distillato di musica house e technicolor ed evoca le melodie che hanno segnato la carriera di Peggy Gou, come Starry Night e It Makes You Forget (Itgehane). Lobster Telephone, il brano preferito di Gou, prende il nome dalla scultura di Salvador Dalì e la vede recitare una serie di testi surreali in coreano per poi ammettere: "I know you don’t understand this / But it doesn’t matter / It’s all the same / We’re all the same