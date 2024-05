Mi Ami, Primavera Sound e La Prima Estate: i Phoenix live in Europa

Li abbiamo visti al Mi Ami, dove hanno cantato anche con Calcutta e Giorgio Poi. Come scordare, poi, l’incredibile live al Primavera Sound di Barcellona, il primo concerto che ha dato ufficialmente il via all’edizione 2024 del festival catalano. Non siete riusciti a vederli? No problem: i Phoenix torneranno in Italia, domenica 16 giugno, a La Prima Estate al Lido di Camaiore. Un concerto da non perdere: vi spieghiamo perché

Al Mi Ami, domenica 26 maggio, il concerto dei Phoenix è stato una Festa. Sì, proprio con la lettera maiuscola, perché di concerti così, ultimamente, se ne vedono veramente pochi. In termini di qualità della musica (e sul gruppo francese non c’è nulla da dire, se non che il loro live rende veramente giustizia al loro talento), ma anche di divertimento e perfetta unione tra melodie e scenografie. Ai Phoenix sono serviti alcuni video proiettati, i loro strumenti e la magia si è creata. Complice un pubblico entusiasta, le sorprese Calcutta e Giorgio Poi che, con Thomas Mars, hanno cantato “Telefono”, brano tratto dall’album Ti Amo del 2017, il sesto in studio dei Phoenix. E pochi cellulari accesi, tanta era la voglia dei presenti di apprezzare al meglio ogni istante del concerto.

Al Primavera Sound il duetto con Ezra Koenig dei Vampire Weekend

Le sorprese, però, non sono mancate neanche a Barcellona, mercoledì 29 maggio. Il live dei Phoenix è il concerto perfetto per dare il via alla stagione 2024 dei festival europei: se poi insieme a Thomas Mars canta anche Ezra Koenig dei Vampire Weekend, cosa c’è di meglio?! Un motivo in più per andare a vedere un live dei Phoenix: è sempre diverso, e chissà quali ospiti può portare il gruppo francese. Al Parc del Fòrum la festa è doppia, con Thomas che fa crowd surfing tra i presenti e poi torna sul palco a cantare. La festa non finisce mai, e come direbbero i Phoenix: If I ever feel better…

Il prossimo appuntamento è a La Prima Estate, al Lido di Camaiore, domenica 16 giugno: prima di loro The XCERTS, Venerus e 2manydjs. Una serata molto attesa, e dove sicuramente non mancheranno musica e sorprese. Quelle dei Phoenix, ça va sans dire!