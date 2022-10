Bosé, il trailer della serie tv Paramount+

Bosé è il titolo della nuova serie originale basata sulla vita del cantautore spagnolo Miguel Bosé che arriverà il 3 novembre sulla nuova piattaforma Paramount+. Circondato sempre da un alone di mistero Bosé è stato sempre un personaggio riservato e si conosce poco della sua vita. In questa serie si prova a delineare fragilità e punti di forza dell’uomo e dell’artista con i vari episodi incentrati ognuno su una sua canzone. Tra flashback ed esperienze cruciali del suo percorso intimo e pubblico, la serie Bosé percorre la strada del biopic contando sulla regia di Miguel Bardem e Fernando Trullols e la sceneggiatura di Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre.

La trama di Bosé

Fin dalla nascita, Miguel Bosé era destinato alla grandezza, nonostante le rigide convenzioni imposte dalla Spagna, suo Paese natale, negli anni Sessanta. Suo padre, Luis Miguel Dominguín, era tradizionalista e conservatore e una figura di spicco della corrida spagnola, mentre sua madre, Lucia Bosé, era una grande star del cinema italiano, sofisticata e moderna nei modi. Bosé nacque con il carattere forte del padre, la bellezza della madre, la ribellione e l'eleganza di entrambi. Nel 1968 la tumultuosa relazione dei genitori di Bosé giunge al termine dopo 13 anni e decidono di separarsi, uno scandalo all'epoca per la Spagna conservatrice. All'età di 11 anni, la separazione ha un grande impatto su Bosé, segnando l'inizio del cambiamento della sua personalità in un personaggio seducente e dirompente - tratti caratteriali che userà per scuotere il mondo un decennio più tardi.