Il trailer di Manifest 4, in arrivo su Netflix il 4 novembre

I fan di Manifest, serie tv thriller/fantascientifica uscita per la prima volta nel 2018, devono ringraziare Netflix. Infatti, Manifest era stata cancellata dalla NBC dopo appena tre stagioni rispetto alle sei in programma. Una decisione dettata come al solito dal calo degli ascolti, ma che aveva fatto infuriare gli spettatori perché la conclusione della terza stagione aveva lasciato troppe questioni in sospeso. A tal proposito, è intervenuta Netflix che ha parzialmente salvato Manifest, acquisendone i diritti per una quarta e ultima stagione da ben 20 episodi , che si riserveranno di dare le conclusioni finali.

Il trailer di Manifest 4

Nella giornata di sabato 24 settembre Netflix ha pubblicato sul proprio canale ufficiale Youtube il trailer della quarta e ultima stagione di Manifest. Nel video di quasi due minuti e mezzo vediamo come i protagonisti siano alla ricerca della definitiva risposta in merito al volo 828 della Montego Air partito dalla Jamaica e diretto a New York. Per chi non avesse mai seguito Manifest, la serie tv inizia con un mistero apparentemente irrisolvibile. I 191 passeggeri del volo sopra citato, infatti, al termine di un viaggio abbastanza turbolento, atterrano regolarmente a New York. Tuttavia, mentre per loro sono trascorse solo poche ore, in realtà si trovano catapultati in una realtà che è andata avanti per cinque anni e mezzo, un lasso di tempo dove i loro cari avevano perso le speranze di ritrovare i parenti dati per dispersi. La quarta stagione di Manifest sarà composta da 20 episodi e Netflix, come spesso sta facendo con altre serie tv, la distribuirà in due parti, con la prima attesa per venerdì 4 novembre e formata da 10 puntate sarà (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La storia sarà ambientata due anni dopo il brutale omicidio di Grace che ha sconvolto la famiglia Stone.