Manifest 4, diffusa la prima clip. VIDEO

Una degna conclusione per Manifest

Manifest, cosa sapere sulla serie tv (in attesa della stagione 4)

È noto da tempo come la quarta sia l’ultima stagione di Manifest. Nonostante la delusione da parte dei numerosi fan, essi possono in un certo senso essere sollevati. Infatti, inizialmente, Manifest si sarebbe dovuto chiudere con la terza stagione, che aveva lasciato tra l’altro diverse questioni in sospeso. Netflix, invece, ha concesso un’ultima stagione al creatore Jeff Rake in modo da spiegare tutte le vicende ancora non chiarite. Come affermato in precedenza, non è ancora dato sapere quando sbarcherà su tale piattaforma la quarta stagione di Manifest, sebbene sia probabile che possa andare in onda entro la fine del 2022. Quel che è certo sono i 20 episodi da cui è composta, che saranno trasmessi in due parti come sta avvenendo con altri lavori su Netflix, come ad esempio Stranger Things, La casa di carta e Ozark.