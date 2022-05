Law & Order, Anthony Anderson non ritornerà nella stagione 22

Le serie tv legal drama sono quelle ambientate nelle aule dei tribunali, che vedono spesso protagonisti giudici, magistrati o avvocati. È un filone di enorme successo , tanto che possiamo menzionare diversi esempi di opere che abbiamo visto sul piccolo schermo. Possiamo citare Ally McBeal il cui nome deriva dall’omonima protagonista, ma anche Suits con protagonista un avvocato cinico e modaiolo affiancato dal suo geniale tirocinante, passando per American Crime Story e The Good Wife, quest’ultima basata su una donna che lavora in un illustre studio legale, dove dovrà mettere alla prova il suo codice etico e morale. Gli esempi non finiscono qua, perché possiamo parlare ore e ore di Perry Mason, di J.A.G. - Avvocati in divisa, oppure di Le regole del delitto perfetto, Better Call Saul e Law & Order.

Un addio nella 22ª stagione di Law & Order

Per quanto concerne Law & Order, essa è una serie tv che ormai è una vera e propria istituzione perché è in onda dall’inizio degli anni ‘90. Come si desume dal titolo, le vicende sono ambientate in tribunale e vedono protagonisti gli uomini che rappresentano la legge e la giustizia, analizzando i modi come esse vengono utilizzate, come strumento di difesa degli innocenti. Una serie tv così longeva, indubbiamente, presenta una vasta gamma di personaggi che entrano ed escono nella trama a seconda di quello che si vuole raccontare. È il caso di Anthony Anderson, attore che in Law & Order presta il volto al detective Kevin Bernard. Tornato nel corso della 21ª stagione del legal drama, l’artista aveva firmato nel novembre 2021 un contratto annuale, che non è stato rinnovato. A tal proposito, i fan del detective Kevin Bernard dovranno rassegnarsi e non potranno vederlo nella 22ª stagione. Secondo le prime indiscrezioni, l’accordo era già noto da tempo, con Anthony Anderson che aveva deciso di tornare nella 21ª stagione per rilanciare la serie tv, conscio però che sarebbe rimasto solo per un anno. Destino simile ma ancora incerto per Sam Waterston, il Jack McCoy della serie che, dopo aver firmato per un anno, non ha ancora deciso se restare o meno tra i protagonisti di Law & Order. La notizia dell’addio ha lasciato un po’ di stucco i fan, anche perché nelle puntate non c’erano segnali a riguardo. In Law & Order, infatti, abbiamo lasciato il detective Kevin Bernard intento nell’indagine di un omicidio insieme al collega Cosgrove, interpretato da Jefferey Donovan.