Morto Ned Eisenberg, l'attore di Law and Order

L’attore statunitense, celebre per il suo ruolo dell’avvocato Roger Kressler nella serie TV Law and Order, si è spento nella sua casa di New York per complicanze legate ad un cancro di cui soffriva ormai da anni

È lutto nel mondo del cinema, tra grande e piccolo schermo. Si è spento nelle scorse ore, Ned Eisenberg . Il celebre attore newyorkese aveva recitato in importanti fiction di successo come Law and Order , ma anche I Soprano, Blue Bloods, White Collar e molti altri. L’attore, appena 65enne si sarebbe spento nella sua città natale New York, a seguito di complicanze dovute ad un tumore di cui ormai soffriva da tempo. La notizia della sua dipartita è stata data dalla moglie, l’attrice Patricia Dunnock, con un comunicato stampa a suo modo originale, che richiama la carriera di Eisenberg.

L’attore Ned Eisenberg se ne va all’età di 65 anni

È con un comunicato stampa diffuso dalla sua agente Jeanne Nicolosi che la moglie di Ned Eisenberg, l’attrice Patricia Dunnock, ha raccontato nelle scorse ore alla stampa la scomparsa del marito Ned Eisenberg che sarebbe avvenuta nella sua casa di New York. Ecco le sue parole: “Ned era stato attaccato da due assassini molto rari: colangiocarcinoma e melanoma oculare. Nel corso di due anni, ha combattuto coraggiosamente il cancro in privato, pur continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo per assicurarsi che la sua copertura medica ripagasse le cure per lui e la sua famiglia”. L’attore statunitense se ne va quindi all’età di 65 anni a causa di complicazioni legate alla presenza di un cancro di cui soffriva già da tempo.

Ned Eisenberg, una ricca carriera tra grande e piccolo schermo

Sono tante le produzioni che nel corso della sua carriera, iniziata ufficialmente a metà degli anni ’80 con un primo ruolo nella serie Miami Vice, hanno visto Ned Eisenberg impegnato con la recitazione tra grande e piccolo schermo. Il ruolo che però ha contribuito a rendere l’interprete famoso in tutto il mondo è stato sicuramente quello dell’avvocato di difesa Roger Kressler nella serie TV Law And Order. Eisenberg è in realtà apparso in moltissime altre serie di spicco, con ruoli spesso di secondo piano, ma comunque centrali per la buona riuscita del racconto. Ha recitato in alcune puntate di Criminal Intent, ma anche nella recente La fantastica signora Maisel, oltre che Omicidio a Easttown, The Blacklist, Person of Interest, The Good Wife, White Collar, New Amsterdam e nella pluripremiata I Soprano. È sempre di Ned Eisenberg il ruolo sul grande schermo di Sally Mendoza, nella pellicola del 2004 Million Dollar Baby di Clint Eastwood, così come quello del fotografo Joe Rosenthal nel film del 2006 Flags of Our Fathers, sempre di Eastwood. Eisenberg ha in realtà anche un fervente passato nel mondo teatrale dove, fin dai primi anni del liceo, si è esibito in produzioni come Brighton Beach Memoirs di Neil Simon e The Green Bird di Julie Taymor.