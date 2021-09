Law and Order, dopo dieci anni nuova stagione con il cast originale

A sorpresa la NBC ha annunciato il ritorno di “Law & Order”. I fan potranno apprezzare la ventunesima stagione dell’amata serie TV, cancellata ormai undici anni fa. In onda dal 1990 al 2010 , per un totale di venti stagioni, con un cast divenuto col tempo familiare. Un ritorno al passato che ha del sorprendente, di certo, ma che al tempo stesso evidenzia come l’opinione del pubblico venga di fatto ascoltata dalle grandi case di produzione (nel bene e nel male). Basti pensare a quanto accaduto con “ Dexter ” sul fronte televisivo e la famosa Snyder Edition di “Justice League” in ambito cinematografico.

Law & Order, cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO

La rete ha rivelato come Rick Eid sarò lo showrunner dei nuovi episodi che andranno in onda. Della sceneggiatura si occuperà anche Dick Wolf, ideatore della serie. Quest’ultimo ha provato a esprimere la propria esaltazione nel comunicato legato al ritorno dell’amato show. Grande l’esaltazione per questa chance di concludere la storia in maniera adeguata, dopo la brusca interruzione decisa dall’alto: “Ci sono poche cose nella vita che sogni possano diventare realtà. Letteralmente poche. Questa qui è la mia”.

Non vi sono ancora informazioni relative al cast, che non è stato annunciato per il momento. I fan, però, sperano ovviamente possa esserci il ritorno di volti molto amati e cari. Nel corso delle prossime settimane ci si cimenterà nel lavoro di trattativa con gli interpreti dello storico show, provando a coinvolgerli.

Ecco le parole di Susan Rovner, capo di NBCUniversal Television and Streaming: “’Law & Order’ è semplicemente uno show iconico, uno dei più importanti della storia della televisione. L’idea di continuare quell’eredità e collaboratore con Dick per una stagione totalmente nuova è esaltante. È una notizia grandiosa per NBC e per i fan in tutto il mondo”.

Al tempo della cancellazione, nel 2010, ecco quali erano gli interpreti regolari:

S. Epatha Merkerson

Sam Waterston

Alana de la Garza

Jeremy Sisto

Linus Roache

Anthony Anderson

Molti di loro sono oggi impegnati in alter produzioni, il che potrebbe generare problemi in termini di casting. Guardando all’esempio di “Dexter”, è possibile che nello show si sia deciso di far trascorrere un gran lasso di tempo, così come avvenuto nel mondo reale. Sfruttando tale elemento, la produzione potrebbe procedere a un insieme di volti nuovi e familiari.