Grey's Anatomy 19, le anticipazioni sulla nuova stagione

Grey's Anatomy 19, l'addio di Ellen Pompeo

approfondimento

Ellen Pompeo apparirà solo in otto episodi di questa stagione, anche se tutte le puntate avranno ancora la voce fuori campo di Meredith. L'attrice, infatti è protagonista e produttore esecutivo di una miniserie ancora senza titolo che andrà in onda su Hulu, incentrata su una coppia che adotta un bambino di 8 anni affetto da nanismo. "Ha così tanti progetti in fase di sviluppo come produttrice e il progetto Hulu come attrice", ha detto la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff in un'intervista. "Ed è davvero entusiasta di spiegare le sue ali, e vogliamo supportarla in questo, mentre sarà sempre nella trama del nostro show”. Ma cosa allontanerà Meredith dalla sua vita a Chicago? A rivelarlo è stata la stessa Vernoff: “Quando hai una donna che ha un lavoro che ama, una carriera che ama, un uomo che ama, qual è la cosa che potrebbe portarla fuori dalla narrazione principale? E la mia risposta è: i suoi figli. Succederà qualcosa con i suoi figli che cambierà il corso dei suoi piani. E come madre, sono in sintonia con questo”. La scorsa primavera Vernoff ha appreso la volontà di Pompeo di ridurre la sua presenza nella diciannovesima stagione dello show: per questo motivo, insieme agli altri sceneggiatori, ha deciso di arricchire Grey's Anatomy di nuovi attori: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Midori Francis e Niko Terho interpreteranno degli stagisti, che saranno al centro della trama del primo episodio.