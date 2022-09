Patrick Dempsey, le foto sul set del film Ferrari

Il personaggio di Dempsey

Durante l’Expo D23 della Disney Patrick Dempsey ha detto qualcosa del suo ruolo nel film Ferrari: "Mi sto divertendo moltissimo, posso guidare molte auto veloci”. Non è un segreto infatti la passione dell’attore per la velocità e i motori, e qualche giorno fa è apparso con i capelli bianchi sul red carpet degli Emmy Awards proprio perchè fanno parte del look del suo personaggio. "Lo adoro questo look, è fantastico. È divertente fare qualcosa di diverso” ha detto Dempsey a Variety. “Purtroppo, o per fortuna, sono noto per i miei capelli. Non so come la prenderà la gente ma a me piace" ha detto, consigliando di sperimentare. “Tingi i capelli, divertiti. I biondi si divertono di più, è vero. Sono in Italia, guido auto da corsa. Quindi, non posso lamentarmi.” ha aggiunto.