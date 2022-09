Grey's Anatomy 19, un video regala un primo sguardo ai protagonisti

Una clip della nuova stagione del medical drama mostra i nuovi personaggi, un gruppo di giovani specializzandi che avrà il compito di non far sentire troppo la mancanza di Meredith Grey Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Grey's Anatomy 19 sarà una stagione di grandi cambiamenti, a partire dalla presenza, decisamente ridotta, di Ellen Pompeo: la sua Meredith Grey, infatti, sarà presente solo in otto episodi. In compenso arriveranno cinque nuovi personaggi, e quindi cinque nuovi attori del cast: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis. Un promo pubblicato sui canali social di Grey's Anatomy ci consente di dare un primo sguardo alle new entry della serie.

Grey's Anatomy 19, cosa sappiamo approfondimento Finale Grey's Anatomy 18 nel limbo il destino dei protagonisti SPOILER Un video pubblicato sui canali social di Grey's Anatomy ci mostra i nuovi personaggi della stagione, con le dinamiche tra specializzandi che rappresentano poi il cuore della trama della serie. Competizione e flirt, tutto fa supporre che gli autori della serie abbiano intenzione di tornare alle origini del medical drama, anche se resta ancora l'incognita di come verrà preso, dai fan, l'addio di Meredith Grey. Il video inizia con il personaggio di Ellen Pompeo, primario di chirurgia ad interim dell'ospedale, che fa un tour insieme al nuovo gruppo. Ogni nuovo membro del cast descrive brevemente il proprio personaggio, aiutato da una clip che lo mostra durante una scena. Nel video si vede un chiaro richiamo alla puntata pilota della serie, iniziata con Meredith che ha un'avventura di una notte con Derek Shepherd: anche uno dei nuovi specializzandi (Kane) va a letto con un medico “senior”, Link. Dal promo della 19esima stagione si ha inoltre la sensazione che Meredith sia tornata in buoni rapporti con Nick (Scott Speedman) dopo il grande litigio nel finale di stagione. "La seconda possibilità è uno dei grandi temi di questa stagione, sia per gli stagisti che per molti dei personaggi che già conosciamo” hanno dichiarato gli autori. Nella 19esima stagione l'ospedale avvierà un nuovo programma di specializzazione, e sarà proprio Meredith ad accogliere i nuovi dottori, scelti tra coloro che in precedenza erano stati scartati, per dare a loro e all'ospedale una nuova possibilità.

Grey's Anatomy, chi sono i nuovi personaggi GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Daniel 'Blue' Kwan, interpretato da Harry Shum Jr., sarà un nuovo, brillante specializzando. Generoso ma competitivo, Blue è molto capace e abituato a vincere sempre. Adelaide Kane veste i panni di Jules Millin, una ragazza che ha sempre dovuto prendersi cura di se stessa e dei suoi genitori; Alexis Floyd presta il volto a Simone Griffin, una ragazza legata all'ospedale da una dolorosa storia personale. Lucas Adams, alias Niko Terho, è uno specializzando con l'obiettivo di dimostrare a tutti di essere un bravo chirurgo nonostante non abbia i voti per competere con gli altri. Infine ci sarà anche Midori Francis, interpretata da Mika Yasuda, un aspirante chirurgo piena di debili ma anche di risorse, combattiva e sicura. Torneranno inoltre i personaggi storici della serie: Bailey, interpretata da Chandra Wilson, Richard alias James Pickens Jr., Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver). E poi ancora Maggie, con il volto di Kelly McCreary, Winston alias Anthony Hill. Ci saranno anche Caterina Scorsone nei panni di Amelia, Camilla Luddington in quelli di Jo, Chris Carmack come interprete di Link e Jake Borelli (Schmitt).