“ Resterà o andrà via ?” Questa è la domanda posta nel promo dell’ultima puntata di Grey’s Anatomy 18. La risposta arriva proprio nel ventesimo episodio, che viene descritto come emozionante e drammatico: Meredith (Ellen Pompeo) non si trasferirà in Minnesota, ma resterà a lavorare al Seattle Grey Sloan , almeno per il momento. In questa puntata, ricca di flashback delle stagioni precedenti che si concentrano su personaggi amatissimi della serie, come Christina, Alex e George, Meredith è uno dei pochi dottori che lavorano ancora nell’ormai celebre ospedale. Il futuro di Grey’s Anatomy è molto incerto ed è possibile che Ellen Pompeo dica addio alla serie , lasciando il posto di guest star a Sarah Drew . Quest’ultima, uscita di scena nel finale della stagione 14, e riapparsa in un cameo nella 17, ritorna nelle vesti di April Kepner. Insieme a lei anche Jesse Williams, suo ex compagno sul piccolo schermo come Jackson Avery. I fan aspetteranno dunque con ansia la stagione numero 19, per capire quale destino attende Meredith e i Japril.

Le dichiarazioni di Sarah Drew

In un cliffhanger finale che lascerà a bocca aperta i fan dei “Japril”, April e Jackson si baciano in ascensore, confermando che a Boston la loro relazione è ricominciata.

In un’intervista rilasciata a Deadline, l’attrice Sarah Drew si è lasciata andare a qualche commento su quel bacio, che potrebbe aprire le porte su diversi scenari: “Quel momento specifico offre una grande possibilità, gli spettatori possono iniziare a immaginare che cosa potrebbe accadere nella prossima stagione. Quando il cast ha letto la sceneggiatura sono stata sommersa dai messaggi, volevano tutti sapere se quel finale potesse far supporre un mio ritorno sul set l’anno prossimo. Per ora non lo so. Non ne ho ancora parlato con nessuno e non esiste alcuna ufficialità. Sicuramente l’episodio lascia spazio a tanti punti interrogativi: che cosa accadrà? Quale sarà la storia che seguiremo il prossimo anno? Ci sono tante domande che non hanno una risposta, dunque ci sono un milione di possibilità all’orizzonte.”

Infine la Drew ha aggiunto che molteplici impegni renderebbero il suo ritorno come personaggio principale in Grey’s Anatomy 19 molto complesso, ma che è sempre pronta e disponibile per qualche cameo.