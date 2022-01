Nonostante Ellen Pompeo abbia cercato di convincere tutti della necessità di dire basta e farla finita con il "suo" show, la ABC ha annunciato un rinnovo anticipato per il mitico serial televisivo. E la dottoressa Meredith Grey di certo non mancherà all'appello, così come Chandra Wilson e James Pickens Jr.: tutti sono pronti a tornare sul set del medical drama firmato Shonda Rhimes

Si metta il cuore in pace Ellen Pompeo: nonostante l'attrice abbia cercato di convincere tutti circa la necessità di dire basta e farla finita una volta per tutte con la saga di Grey’s Anatomy, da lei stessa capitanata, non c'è stato verso. Per fortuna, diciamo noi.

Il mitico medical drama firmato Shonda Rhimes non ne vuole sapere di arrivare al cartello “the end” e infatti la ABC ne ha appena annunciato un rinnovo anticipato.

Quindi la serie televisiva che definire cult sarebbe riduttivo è stata confermata per la stagione numero 19. Della serie: Beautiful, trema!

E la dottoressa Meredith Grey, alias Ellen Pompeo, di certo non mancherà all'appello, così come Chandra Wilson e James Pickens Jr.: tutti sono pronti a indossare ancora una volta il proprio camice per tornare sul set di Grey's Anatomy.



"Non potrei essere più entusiasta di poter continuare a raccontare le storie di Meredith, Bailey, Richard e di tutti gli altri medici che lavorano al Grey Sloan Memorial per un'altra stagione", ha fatto sapere la madre dello show, ossia la celeberrima Shonda Rhimes, in una dichiarazione diffusa lunedì 10 gennaio.

“Questa è una vera prova di come Krista Vernoff (la showrunner, ndr), il cast, la troupe e tutti gli sceneggiatori siano riusciti a tenere il pubblico con il fiato sospeso settimana dopo settimana. E non sarebbe stato possibile senza le generazioni di fan incredibili che hanno supportato Grey's Anatomy per così tanti anni”, ha aggiunto colei che ha ideato nell'ormai lontanissimo 2005 (anzi prima, dato che dal 2005 la serie è andata in onda sulla ABC) lo show di cui è anche produttrice esecutiva.