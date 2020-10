Grey's Anatomy 17, Ellen Pompeo: "Potrebbe essere la stagione finale"

Anno dopo anno i fan di “ Grey’s Anatomy ” temono possa avvicinarsi la conclusione dello show di Shonda Rhimes . Giunto per la prima volta sul piccolo schermo nel 2005, è proseguito per ben 17 stagioni. Quest’ultima potrebbe però essere quella conclusiva, stando a quanto dichiarato da Ellen Pompeo .

L’ultimo rinnovo è avvenuto a maggio 2019, con Ellen Pompeo che accettò di girare la diciassettesima stagione, ottenendo un accordo da 550mila dollari per episodio: “Non è una decisione che prendo alla leggera. Sono molto grata per l’opportunità avuta. Sto pensando a cosa sia meglio fare dal punto di vista creativo. Sono molto emozionata per questa stagione. Sarà probabilmente una delle migliori di sempre. Lo so che sembra incredibile ma lo è davvero”.

Grey’s Anatomy, il riassunto della sedicesima stagione

La sedicesima stagione di “Grey’s Anatomy” si è conclusa negli USA ad aprile 2020. Ecco dunque dove eravamo rimasti. Tutto era iniziato con un’incognita sul futuro di Meredith Grey, sospesa dall’esercizio e costretta a fare volontariato a Seattle.

Tornata in corsia soltanto dopo le testimonianze dei suoi colleghi e pazienti. Ha dovuto poi fronteggiare alti e bassi con Andrew DeLuca, soprattutto dopo l’arrivo di Cormac Hayes. Il pubblico ha inoltre dovuto dire addio ad Alex Karev, data la decisione di Justin Chambers di non tornare sul set. Gli sceneggiatori hanno dunque deciso di farlo uscire di scena facendolo ricongiungere con il suo vecchio amore, Izzie Stervens interpretata da Katherine Heigl.

Ritorno di fiamma e nuovi problemi tra Teddy e Owen. I due decidono di sposarsi ma lei prova qualcosa per Koracick. Quando Owen scopre il loro ultimo incontro, decide di annullare le nozze. Il dottor Webber si è separato da sua moglie e vive un finale drammatico. Dopo un’iniziale diagnosi di Alzheimer, si scopre che i suoi sintomi (tremori, allucinazioni e depressione) sono scaturiti da un avvelenamento da cobalto, generato da una protesi per l’anca inserita anni prima.

Mancano all’appello quattro episodi, mai girati a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Voci di corridoio sottolineano come gli sceneggiatori avessero in serbo una vera e propria catastrofe. Una possibile esplosione, pare, che avrebbe portato alla morte di un personaggio.

In merito si è espressa la showrunner Krista Vernoff, spiegando come non sia possibile riprendere in mano gli script già scritti per gli ultimi quattro episodi della sedicesima stagione. Il tutto dovrà essere adattato: “Ci sentiamo costantemente. Alcune cose andranno trasformate, dovendo rendere un episodio come un altro una premiere di stagione”.