Grey's Anatomy 18, la serie potrebbe continuare se vorrà Ellen Pompeo

A parlare è il presidente della ABC: per ora non c’è alcuna intenzione di dire addio a Meredith Grey e colleghi

Se la ABC ha rinnovato la serie per la stagione 17 lo scorso maggio, non è detto che le puntate del 2020-2021 saranno le ultime. La speranza è infatti quella di continuare , fino a quando Ellen Pompeo lo vorrà.

Una bella notizia, per i fan di “ Grey’s Anatomy ”: non c’è nessuna volontà da parte della produzione di chiudere la serie, almeno non per il momento.

“Grey’s Anatomy”: cosa succederà dopo il 2020-2021?

approfondimento

Grey's Anatomy, il cast celebra 15 anni di messa in onda. FOTO

È ciò che da tempo i fan di “Grey’s Anatomy” si chiedono: con il 2020-2021 la loro serie del cuore si chiuderà? Non è ciò che il network vorrebbe. «Speriamo che “Grey’s Anatomy” continui a far parte del nostro palinsesto» ha dichiarato Karey Burke, Presidente della ABC Entertainment a Deadline. «Ci piacerebbe continuare a trasmettere la serie fino a quando i produttori vorranno girare nuovi episodi», ha spiegato. Confermando quanto già detto in precedenza: «“Grey’s Anatomy” continuerà fino a quando Ellen Pompeo vorrà vestire i panni di Meredith Grey».

Il più longevo medical drama di sempre (ha superato “ER” il 28 febbraio 2019) segue le vicende di Meredith Grey e dello staff dell’ospedale, sul lavoro e nella vita privata. E non mostra certo segni di rallentamento, con nuovi casi e nuovi dottori, e con spettatori in continua crescita. Nella stagione scorsa, “Grey’s Anatomy” è stato lo show di punta della ABC, il programma più visto con 15,7 milioni di spettatori, prevalentemente appartenenti alla fascia 18-49 anni. Spettatori che, dal 2018, seguono anche “Station 19” (lo spin-off che segue le vicende dei vigili del fuoco della caserma a fianco dell’ospedale).

Ellen Pompeo su “Grey’s Anatomy”

«Sono consapevole di quanto amore ci sia intorno a “Grey’s Anatomy” e a questi personaggi. Nessuno nutre più amore di me in questo senso, gli ho dedicato metà della mia vita. Lo show è stato una benedizione per tutti noi, in modi diversi. Le vibrazioni negative non fanno bene» dichiarava Ellen Pompeo qualche tempo fa. Un tweet, questo, seguito alle dichiarazioni riportate da Variety, in cui l’attrice descriveva i primi dieci anni sul set della serie tv come “tossici, pieni di problemi culturali molto gravi e di comportamenti pessimi”.

«Qualcuno si è arrabbiato per il pezzo su Variety, ma non ne vale la pena. È uno spettacolo in cui tutti abbiamo avuto un ruolo, come succede in tutti gli ambienti di lavoro. Abbiamo cambiato questa storia. Tutti noi abbiamo il potere di cambiare. Nessuno dei miei commenti è stato pensato per mettere qualcuno in cattiva luce. Questo non è produttivo». Il suo contratto con “Grey’s Anatomy” durerà (per ora) fino alla primavera del 2021. Ma i fan sperano che verrà presto rinnovato.