Grey’s Anatomy 18, nuove aggiunte al cast della serie TV

Variety ha annunciato in esclusiva l’arrivo di due nuovi attori nel cast di Grey’s Anatomy , la serie che da anni appassiona il pubblico a livello mondiale. Bianca A. Santos e Cedric Sanders interpreteranno moglie e marito nei tre nuovi episodi in onda a breve.

Nelle scorse ore Variety ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il futuro dell’iconica produzione televisiva . Il magazine ha annunciato che nell’episodio intitolato “I’ll Cover You” assisteremo all’arrivo di Cedric Sanders e Bianca A. Santos che saranno presenti per un totale di tre episodi.

Cedric Sanders sarà Simon Clark, questa la descrizione del suo personaggio: “Un devoto marito e futuro padre, Simon è provato da una lunga battaglia contro una malattia seria. Lui utilizza l’umorismo per distrarsi dalla gravità della sua condizione".

Bianca A. Santos interpreterà Kristen, moglie di Simon, questa invece la presentazione: “Lotta per restare senza stress per il suo bambino non ancora nato mentre cerca di supportare il marito gravemente malato”.