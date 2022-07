The Santa Clauses, nella nuova serie torna David Krumholtz

Prossimamente uscirà su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una serie tv incentrata su Santa Clause, trilogia con protagonista Tim Allen nei panni di Babbo Natale. L’opera seguirà le vicende dei film e vedrà il ritorno di David Krumholtz nei panni di Bernard l’Elfo Condividi

Tra gli anni '90 e l'inizio del 2000, nel periodo di Natale, sono usciti tre film inerenti alla saga The Santa Clause con protagonista Tim Allen nei panni di Babbo Natale. Nei primi due film, però, ha partecipato anche l'attore David Krumholtz nelle vesti di Bernard l'Elfo, uno degli aiutanti di Babbo Natale. Questi si appresta a tornare a ricoprire il ruolo nella serie tv The Santa Clauses che uscirà su Disney+ e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

I dettagli della serie tv The Santa Clauses approfondimento The Santa Clause, Tim Allen di nuovo Babbo Natale in una miniserie La nuova serie tv non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma seguirà le vicende film su Santa Claus. In particolare, troveremo il protagonista Scott Calvin, interpretato da Tim Allen, oramai sull’orlo dei 65 anni e consapevole di non poter ricoprire il ruolo di Babbo Natale per tutta la vita, tanto che inizia a perdere anche i suoi poteri. A tal proposito, aiutato anche dai suoi elfi, egli è alla ricerca di un suo erede in modo che possa proseguire la sua opera e continuare a portare doni ai bambini. Tra gli elfi che lo aiuteranno ci sarà, quindi, anche Bernard nuovamente interpretato da David Krumholtz. Bernard è un elfo molto pignolo, che sembra essere scontroso e poco allegro all’apparenza, ma che in realtà si batte per mantenere la produttività tra gli elfi. Nel cast figura anche Elizabeth Mitchell, sempre nei panni di Carol Calvin/Mrs. Claus. Inoltre, ci sono Austin Kane, Matilda Lawler, Devin Bright, Kal Penn e Rupali Redd. Il produttore esecutivo e lo showrunner di The Santa Clause è Jack Burditt, mentre Tim Allen è anche produttore esecutivo insieme a Rick Messina, Kevin Hench e Richard Baker. The Santa Clauses è una serie tv prodotta da 20th Television.

La carriera di David Krumholtz e i film su Santa Claus GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv L’attore David Krumholtz è apparso anche in pellicole come 10 cose che odio di te, Harold & Kumar e I bassifondi di Beverly Hills. Sul piccolo schermo, invece, lo abbiamo visto in sei stagioni in Numbers, oltre ad altri ruoli in The Deuce e The Plot Against America. Il ruolo più iconico, comunque, resta quello dei Bernard l’Elfo che ha interpretato nei primi due film della trilogia che andiamo a ricordare: Santa Clause (1994)

Che fine ha fatto Santa Clause? (2002)

Santa Clause è nei guai (2006)