The Santa Clause, Tim Allen di nuovo Babbo Natale in una miniserie

L'attore - considerato all'unanimità una vera e propria “Disney Legend” - tornerà a vestire i panni di Babbo Natale in una nuova miniserie che arriva dopo i tre film “Santa Clause”, “Che fine ha fatto Santa Clause?” e “Santa Clause è nei guai”. Scott Calvin, compiuti 65 anni, si rende conto che non può essere Santa Claus per sempre. Decide così di cercare un degno sostituto per potersi finalmente dedicare alla famiglia. Allen sarà anche produttore esecutivo dello show

Tim Allen vestirà nuovamente i panni di Babbo Natale, tornando a interpretare il mitico Scott Calvin da lui impersonato nei tre fortunatissimi film che gli sono valsi la fama di vera e propria “Disney Legend”.

Stavolta il suo personaggio torna sul set non di una pellicola per il grande schermo ma di una miniserie per quello piccolo, che andrà in onda su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Il titolo dello show è The Santa Clause e arriva dopo l’enorme successo riscosso dalla trilogia cinematografica composta rispettivamente da Santa Clause, Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa Clause è nei guai.

Questo nuovo capitolo sarà l'atto finale, o meglio: l'atto finale per Scott Calvin, il quale probabilmente passerà il testimone a un erede non solo a livello diegetico (vedremo a breve di cosa tratterà la trama) ma pure a livello attoriale.



La nuova miniserie racconterà infatti qualcosa di molto più di una crisi di mezza età di Babbo Natale: è semmai una presa di coscienza della sua età ormai veneranda, con conseguente voglia di pensione…

Scott Calvin compie 65 anni e si rende conto che non può essere Santa Clause per sempre. Stanco e voglioso di godersi la meritata pensione, dedicandosi innanzitutto alla famiglia che i suoi anni trascorsi in divisa rossa gli hanno fatto trascurare, decide di trovare un degno sostituto a cui poter passare il testimone.