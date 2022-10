Young Royals, il trailer della seconda stagione

Netflix ha pubblicato alcune anticipazioni della nuova stagione di Young Royals , teen drama svedese LGBTQ+ che esplora la vita di un giovane principe in un prestigioso collegio. Il trailer anticipa così l'uscita della seconda stagione su Netflix , prevista per il 1° novembre, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Young Royals , diretta da Rojda Sekersöz ed Erika Calmeyer, racconta la vita del principe Wilhelm nel prestigioso collegio Hillerska. Il ragazzo ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm desidera vivere in modo libero e lontano dagli obblighi reali: quando però diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono , il suo dilemma lo pone di fronte a una scelta. Oltre al protagonista Edvin Ryding, nel cast ci sono anche Omar Rudberg nei panni di Simon, Malte Gårdinger in quelli di August, Frida Argento alias Sara e Nikita Uggla come Felice.

Young Royals, cosa sappiamo

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Come anticipato dal trailer di Young Royals 2, ci ritroviamo dopo la rottura tra Wilhelm e Simon. Il cugino del principe, August, aveva pubblicato un loro video intimo, diventato subito virale: una situazione che aveva costretto Simon ad affrontare giornalisti e paparazzi, mentre dentro e fuori la monarchia tutti domandavano della sessualità del principe. Wilhelm, quindi, è stato costretto a negare di essere il ragazzo nel video, ferendo però profondamente il suo ex Simon. I nuovi episodi dovrebbero rispondere a varie domande lasciate aperte dalla prima stagione. Wilhelm e Simon riusciranno a fare pace? Come affronterà Wilhelm il tradimento di August? Quale sarà il ruolo della monarchia nella vita dei ragazzi?

Young Royals incontra Heartstopper?

Young Royals, scritto e creato da Lisa Ambjörn, è uscito in streaming poco prima della serie Heartstopper. Omar Rudberg, che nel teen drama svedese interpreta Simon, ha espresso a GayTimes il desideroso di vedere un giorno un cross-over tra le due serie queer Netflix. “Sono due serie molto simili in vari aspetti, ma ci sono anche due tipi di storie molto diverse – ha commentato invece Edvin Ryding, che interpreta il principe Wilhelm - Se Nick e Charlie dovessero andare a Stoccolma…Tipo nell’ottava stagione di Young Royals, Simon è un cantante di successo, una popstar in Svezia. Charlie è un suo grande fan, quindi porta Nick a Stoccolma per vedere Simon cantare” ha ipotizzato l'attore, fantasticando.