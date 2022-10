Young Royals 2, pubblicati i primi minuti della nuova stagione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il teen drama svedese Young Royals sta per tornare con nuovi episodi e sul web sono disponibili i primi minuti per curiosare su cosa accadrà in questa nuova stagione della serie LGBTQ+ che racconta la vita di un giovane principe in un prestigioso collegio. Young Royals 2 sarà disponibile su Netflix il 1° Novembre ma intanto queste immagini in anteprima tengono il pubblico dei fan con il fiato sospeso.