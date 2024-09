Jouer avec le feu con Vincent Lindon. Quello che cè da sapere sul film

Cinema

È in corso l'81esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. 21 film si contendono il Leone d'oro, partiamo da Ainda estou aqui di Walter Salles. Protagonisti Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro. Ambientato nel Brasile degli anni ’70, la storia vede al centro una donna costretta a ripartire da zero. Il regista: “Quando ho letto per la prima volta Ainda estou aqui di Marcelo Rubens Paiva mi sono commosso profondamente. La storia dei desaparecidos, le persone strappate alle loro vite dalla dittatura brasiliana"

Ap'rili di Dea K'ulumbegashvili. Interpreti Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili e Merab Ninidze. La protagonista è Nina, una donna messa sotto esame in seguito a voci secondo cui eseguirebbe aborti illegali per chi ne ha bisogno. La regista: “Nina è un personaggio che ama universalmente ma non ama nessuno in particolare. Possiede un’empatia sconfinata ma fa fatica a stabilire legami personali. Spinta unicamente dalla propria missione, non desidera e non ha bisogno di nulla per sé. Alla fine si ritrova però incapace di contribuire a un vero cambiamento”