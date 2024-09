3/7 ©Getty

"Il mio sogno era quello di presentare Horizon: An American Saga - Capitolo 2 alla Mostra del Cinema di Venezia”, ha detto Kevin Costner. “Il fatto che ora al Lido saranno proiettati prima il Capitolo 1 e poi la prima mondiale del Capitolo 2, dimostra non solo il modo in cui i due film si legano, ma anche il sostegno alla visione di un regista. Sono in debito con Alberto Barbera per il coraggio che ha dimostrato nell’impegnarsi in questo viaggio cinematografico. È con gratitudine ed emozione che torno alla Mostra. Lunga vita ai film e a chi li vuole sostenere"