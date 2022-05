Anna Carol ci guida in una Rotterdam dolce e melanconica: il video

Rotterdam è un viaggio notturno, costellato delle luci della città, in quella unica solitudine che caratterizza i grandi centri abitati. Vivevo vicino al ponte Erasmusbrug, amavo così tanto quel luogo che mi ritrovavo spesso a percorrerlo. L’asfalto era come impregnato di cristalli e rimane vivido in me il ricordo delle luci rifrangersi e scoppiare lungo la via come in un viaggio nello spazio. Partendo da Bolzano, dove sono nata, ho presto percorso la via verso nord, prima Colonia, poi Londra e infine Rotterdam. Ho sempre girato, sin da piccola, per seguire masterclass jazz e per cantare nei club

assieme alle mie band. Tanti sono i luoghi dove la memoria torna a cercare le parole, e l’esperienza del viaggio li conduce assieme in un flusso di coscienza; dopo tanto vagare tra i versi, la canzone ha deciso di approdare nell’attuale titolo.



Rimarrà per sempre vivida l’esperienza olandese che mi ha dato le sonorità dell’elettronica, come lo è il groove dei locali londinesi, dove il R&B è fiorito in me, preceduto dalla solitudine di Colonia, dove mi abbandonavo alla malinconia dei suoni folk, del cantautorato italiano e inglese e dei paesaggi jazz. In questo video live girato da Ivano Colombo ripercorro la mia vita musicale accompagnata dalla voce di Anna Mongelli, dalla chitarra di Danny Bronzini, dal basso di Lucio Enrico Fasino e dalla batteria di Federico Groff.



Mi piace vedere la mia musica come una serie di influenze e incontri senza limiti di spazio e tempo:

Lucio Dalla parla con James Blake

Billie Eilish in treno con Ornella Vanoni

Joni Mitchell incontra Lianne La Havas per caso

Mac Miller è al bar con Pino Daniele

Frah Quintale fa una session con Erykah Badu